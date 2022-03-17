«Надо как-то выживать»: скандальный блогер Миро ядовито оценила тоску Бузовой про Даву

Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на признания певицы Ольги Бузовой. Звезда заявила, что очень скучает по своему бывшему, Давиду Манукяну, с которым рассталась год назад. Такая откровенность показалась подписчикам неожиданной, ведь девушка лишь пару раз комментировала свою историю с бывшим.

Миро видит в этом жесте Бузовой не что иное, как расчет. Певица «переехала» в новую социальную сеть, но миллионы фолловеров за ней не последовали. И в надежде привлечь людей к себе она пошла на хитрость.

«В общем-то, понятно, что в случае Оленьки — это жест отчаяния: боты в новую социальную сеть за ней не перетекли. Надо как-то выживать в условиях изменившейся реальности. В ход пошли видео из прошлого, когда Бузова не была еще такой отекшей», — считает блогер.

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