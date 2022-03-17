Вручили двадцать лет назад в посольстве: как Кристина Орбакайте получила гражданство Литвы

Певица и актриса имела все права оформить второе гражданство и этим ловко воспользовалась.

Певица и актриса Кристина Орбакайте, которая сейчас находится в Америке вместе со своей семьей, как выяснилось, давно обладает двойным гражданством.

Двадцать лет назад старшая дочь певицы Аллы Пугачевой в посольстве Литвы получила литовский паспорт, так как ее бабушка была литовкой, сообщает МК.ru.

Отметим, что Кристина Орбакайте завела не так давно, как и многие российские звезды, канал в «Телеграм». Правда, пока она редко там что-то публикует. Не так давно она пиарила свое интервью одному из журналов.

Также она оставляла одну многозначительную фразу, которую каждый может интерпретировать по-своему: «Мои сны уже давно черно-белое кино, пробуди меня от сна, весна, весна, весна!»

Напомним, что мама Кристины Орбакайте Алла Пугачева вместе с мужем и детьми сейчас находится в израильской Кесарии. При этом Примадонна отмечала, что речи о ее эмиграции не идет.

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