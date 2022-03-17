«Импортозамещение»: Гарик Харламов поглумился над индийским «Бэтменом»

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов частенько высказывается на злобу дня. Весной многие мировые премьеры обойдут стороной российские кинотеатры, и это стало поводом для юмориста предложить вдохновиться индийским кинематографом.

Найдя в Сети отрывок из индийского боевика с участием героя в костюме Бэтмена, шоумен поделился ими в своем телеграм-канале. «Импортозамещение», — подписал видео Харламов.

Подписчики в комментариях оценили шутку артиста. «В кинотеатре уже показывают?», «Боже какой шедевр, почему я раньше не видел!», «Ржака ржачная», «Смешно и страшно», «Зато летает», «Боюсь представить Доктора Стренджа», «Это прям ор», — пишут фолловеры.

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