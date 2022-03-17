«С Хазановым, который сейчас здесь, мы разговаривали»: Ярмольник – об отъезде в Юрмалу

Как отметил актер, он частый гость в Латвии.

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник заявил, что действительно сейчас находится в латвийской Юрмале, а не в России. Здесь у него живут внуки с марта и до конца лета.

«Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним… Я тут прогуливался с внуками, с Геной Хазановым, который сейчас здесь, мы разговаривали. Радует только одно: видимо, еще узнают». Леонид Ярмольник

Отметим, что в недалеком будущем у Леонида Ярмольника будут спектакли в Москве. Он заверил, что обязательно вернется в самое ближайшее время в столицу, сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

Напомним, что за последнее время сразу несколько российских звезд уехали из России за рубеж. В их числе Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой, Ксения Собчак, Семен Слепаков и Иван Ургант.

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