«Все сойдет с рук?»: психолог обнаружила, что Собчак неравнодушна к Зеленскому

По наблюдению Вероники Степановой, журналистка только и делает, что освещает президента Украины.

Ксения Собчак, как и другие известные российские звезды, улетела в Израиль. Оттуда журналистка не прекратила работать и ежедневно публикует новости о спецоперации России на Украине.

Однако, по наблюдению психолога, блогера Вероники Степановой, подписанной на ее канал, Ксения Анатольевна однобока в своих посылах. Она отдает предпочтение президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Собчак под суд? Постить ежедневно лживые видео Зеленского в своем телеграм-канале — это распространение фейков о спецоперации в Украине? Это пропаганда вражеского правительства? Если да, то куда смотрит Следственный комитет РФ? Анатольне грозит до пятнадцати лет лишения свободы? Пспс: Если бы я выкладывала Зеленского каждый день, что бы мне за это прилетело? Но я так понимаю, Собчак все сойдет с рук?», — задается вопросами блогер.

Ранее Вероника Степанова прошлась по отмалчивающимся звездам. Она считает, что публике, которая боготворит знаменитостей, необходима их поддержка в это непростое для страны время.

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