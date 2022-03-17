«Разная философия»: Пригожин высказался о Приходько, которая обвинила Барских в «переобувании»

Как отметил продюсер, в данном случае надо просто включить логику.

Продюсер Иосиф Пригожин призвал всех включить логику и вспомнить, на каком языке всегда пел свои песни украинский музыкант Макс Барских. Он считает, что у музыканта в последнее время просто «в голове туманы».

«Зарабатывал деньги где? Налоги в России платил? Нет. В Украине платил? Нет. Вы знаете, у нас с Приходько, артисткой из Украины, разная философия жизни, но даже она сказала, что чувак переобулся». Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, Макс Барских не написал каких-то значимых хитов за свою музыкальную карьеру. Он просто «тихонечко греб деньги в России и наслаждался жизнью». По словам Пригожина, если украинцы узнают, где выступал Барских, то они ему «жопу порвут», сообщает news.ru.

Напомним, что Макс Барских за последнее время сделал несколько громких негативных заявлений в адрес России и некоторых звезд нашего шоу-бизнеса. Перебирания и упреки длятся уже не первую неделю. При этом даже украинская певица Анастасия Приходько отмечала, что Макс Барских ловко переобулся.

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