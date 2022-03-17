Приковала взгляды: взлохмаченная Юлия Михалкова блеснула декольте в тесном платье-бюстье

Бывшая звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова по-прежнему востребована на многих площадках. На этот раз красотка принимает участие в постановке Театриума на Серпуховке, играя главную роль в спектакле «Отдам бывшего в хорошие руки».

Михалкова анонсировала афишу в своем микроблоге, сопроводив ее фотографиями со спектакля. Красотка появилась на сцене взлохмаченной, в черном платье-бюстье с тесным декольте, приковав все взгляды из зрительного зала.

Напомним, что шоу «Уральские пельмени» Михалкова покинула в 2019 году. До сих пор не утихают споры, почему она ушла из проекта на пике популярности.

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