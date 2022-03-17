«Новая весна»: Лиза Арзамасова поделилась романтическим снимком в свой день рождения

Лиза Арзамасова отмечает свой день рождения. 17 марта ей исполнилось 27 лет. В связи с этим актриса поделилась в своем телеграм-канале свежим снимком, на котором позировала в романтическом образе.

«17 марта 2022. Началась моя новая весна. Сегодня 27», — написала Арзамасова.

Напомним, «папина дочка» Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха в конце 2020-го. В прошлом году актриса родила продюсеру сына, которого назвали Лев. Также у экс-фигуриста есть старший сын Мартин от бывшей жены, фигуристки Ирины Лобачевой. Арзамасова быстро нашла общий язык с пасынком.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.