Новости шоу-бизнеса: сбежавший из страны Галкин лишился контрактов, Кудрявцева в шоке от русофобии во Франции, Сердючка объяснила массовый исход звезд из России

Главные новости из мира звезд, которые особо заинтересовали читателей 16 марта.

Верка Сердючка, она же — украинский артист Андрей Данилко, высказался о ситуации с отъездом российских звезд из страны, а также раскрыл подробности дела Максима Галкина. Об этом и не только — в нашей традиционной подборке главных новостей прошедших суток.

Данилко-Сердючка объяснил массовый отъезд российских звезд из страны

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, дал интервью, в котором назвал главную причину массового отъезда российских звезд за границу.

«Поубегали в основном из-за обычного страха. Тем более, если говорить об артистах, — эта публика достаточно хитрожопая, «и нашим, и вашим, давайте вместе спляшем», — считает артист.

Рудковская обличила Барских, который покинул Киев

Противостояние Макса Барских с российским шоу-бизнесом продолжается. После того как украинец оскорбил нашу страну, артисты начали записывать ему ответы. Лейтмотив – Барских с удовольствием делал себе карьеру в России и не гнушался грести мешками гонорары, а теперь вдруг «плюет в колодец».

В следующий раунд вступила Яна Рудковская. Продюсер взъелась на певца за то, что он отказался возвращать простым людям деньги за билеты на его отмененный концерт, и обличила патриота.

«Ты сам-то где? В Эмиратах или Израиле? Не буди лихо, пока оно тихо, Макс! Из тепленькой квартирки…», — намекнула на отъезд Барских из Киева Рудковская.

Кудрявцева шокирована русофобией во Франции

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале показала наклейки, которые появились на некоторых французских магазинах. На двери висит свинья с русским флагом, перечеркнутая красным. Так французы намекают, что считают русских свиньями и в данный магазин вход им запрещен.

«Жесть какая. Ненависть к русским растет. Вопрос один: какое отношение мирные жители имеют к этому?», — написала звезда.

Галкин лишился всех рекламных контрактов

Артист Андрей Данилко проговорился, что Максим Галкин, покинувший Россию в начале спецоперации на Украине, лишился доходов – с ним расторгли рекламные контракты.

«Я разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нету…», — сказал Данилко-Сердючка.

Соловьев расхвалил Баскова

Телеведущий Владимир Соловьев в передаче «Соловьев Live» расхвалил музыканта Николая Баскова за его гражданскую позицию.

«Совершенно неожиданно выяснилось, что Николай Басков — настоящий патриот и правильный мужик», — сказал журналист.

Галкин высмеял российский «Россграм»

В России решили взамен запрещенного Instagram создать свою визуальную социальную сеть. Уже известно, что над «Россграмом» работает одногруппник Павла Дурова.

Максим Галкин, который покинул страну и сейчас находится в Израиле с семьей, вышел на связь, чтобы посмеяться над идеей. «Новое общество анонимных алкоголиков — «Россграм», — написал муж Аллы Пугачевой.

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