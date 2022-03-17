«Он издевается?»: Шульгина пожаловалась на сына Валерии, который не дает ей худеть

Младший сын Валерии Арсений Шульгин стал первым из всех троих наследников певицы, кто связал себя узами брака. Молодой предприниматель женился на своей возлюбленной Лиане Волковой в 2020, а в первый день 2021 года они стали родителями.

Спустя более года после рождения дочки, Лиана решила сбросить, на ее взгляд, лишние килограммы. Она записалась в спортзал и принимает пищу по специальной методике. Но Арсений накануне заказал доставку «вредной» еды.

«Была в зале 1,30. Пришла домой, поела и к 23.00 естественно проголодалась. Сижу, ем яблоко. Сеня в этот момент заказал вот это вот все, хотя он вообще не ест сладкое. На вопрос: «Зачем?», ответил: «Чтобы было». Сидит, ест чипсы. Вот скажите, он издевается или издевается?!» — написала Шульгина.

Напомним, ранее Арсений и Лиана Шульгины переехали в новую квартиру, которая располагается в одной из высоток Москва-сити.

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