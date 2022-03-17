Поголодала в Африке: похудевшая Рудова едва не потеряла шорты, позируя себе для селфи

Актриса вернулась из Лимпопо, со съемок реалити-шоу на выживание.

Актриса Наталья Рудова приняла участие в реалити-шоу «Звезды в Африке». Несколько недель красотка провела в Лимпопо, где проходили съемки экстрим-проекта, и похудела еще заметнее.

Рудова в своем аккаунте во «Вконтакте» поделилась фотографией, которую делала во время реалити. Она запечатлела себя в кроп-топе и джинсовых шортах, которые за период съемок стали ей еще сильнее велики – она потеряла как минимум один размер.

Отметим, что голодать Рудовой пришлось на проекте по полной. В третьем выпуске проекта, к примеру, девушке не досталось еды – участники забыли про ее нее и сварили весь рис с мясом, хотя красотка просила оставить ей горстку крупы, поскольку является вегетарианкой.

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