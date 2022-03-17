«Все, кто умный, давно уже в Израиль улетели»: Курбан Омаров – о лишившихся контрактов российских звездах

Бывший муж Ксении Бородиной уверен – на двух стульях не усидишь.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров у себя в телеграм-канале порассуждал о том, что со многими критикующими спецоперацию России на Украине по защите Донбасса звездами разорвали рекламные контракты и прекратили сотрудничество телекомпании.

Омаров считает, что это правильно, поскольку они показали свое истинное отношение к стране. Экс-муж Бородиной дал понять, что время уютного просиживания сразу двух стульев закончилось.

«Все, кто умный, давно уже в Израиль улетели и кричат, что нет второго паспорта, кроме российского. Записывают видосики, про то, как в России все будет плохо и нагоняют жути доказывая всем, как они были правы», — объяснился Омаров.

Напомним, в Израиле сейчас находятся Ксения Собчак, Константин Богомолов, Алла Пугачева и Максим Галкин.

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