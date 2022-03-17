«Россия — щедрая душа»: Ольга Бузова предрекла творческое будущее Макса Барских

Ольга Бузова отреагировала на обрушившего на нее свою агрессию Макса Барских, который продолжает поливать грязью российский шоу-бизнес и нашу страну.

Поющая телеведущая напомнила музыканту, что благодаря русским поклонникам, телеканалам и премиям он имеет сейчас возможность находиться за границей.

Что касается заявления Барских о том, что он запрещает свои песни в России и разрывает контракты, то Бузова пообещала ему – он будет забыт. И назад дорога ему уже не светит.

«Ваши песенки мы уже все забыли. Хватит напоминать об этом! Вы нам больше не нужны. Мы вас вычеркнули из всех списков, как вы и просили! «Россия — щедрая душа». И вам уже никак не вернутся к зрителю, который оплачивал все ваши расходы», — предсказала творческое будущее Барских в России певица.

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