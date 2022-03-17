«Тайна личной жизни раскрыта»: Клава Кока показала своего парня

Певица Клава Кока вызывает у своих многочисленных поклонников интерес не только своим творчеством, но и личной жизнью. Многие пытаются узнать, занято ли сердце блондинки и кем именно.

Сама артистка не афиширует личное, но на этот раз сделала исключение. «Тайна личной жизни раскрыта», — написала Клава Кока и запостила видеоселфи с избранником.

«Привет, это мой парень», — представила мужчину звезда.

Каких-либо подробностей девушка больше не сообщила, а также не представила бойфренда по имени. Подписчики в канале начали обсуждать новость, некоторые стали сомневаться, что Клава Кока написала правду.

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