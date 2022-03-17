«Тайна личной жизни раскрыта»: Клава Кока показала своего парня

Певица Клава Кока вызывает у своих многочисленных поклонников интерес не только своим творчеством, но и личной жизнью. Многие пытаются узнать, занято ли сердце блондинки и кем именно.
Сама артистка не афиширует личное, но на этот раз сделала исключение. «Тайна личной жизни раскрыта», — написала Клава Кока и запостила видеоселфи с избранником.
«Привет, это мой парень», — представила мужчину звезда.
Каких-либо подробностей девушка больше не сообщила, а также не представила бойфренда по имени. Подписчики в канале начали обсуждать новость, некоторые стали сомневаться, что Клава Кока написала правду.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!