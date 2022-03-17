«Стыдно мне»: банщик Сергей Кузнецов прокомментировал видео Волочковой, где она оголяется перед полицейскими

Мужчина в тот момент куда-то отлучился и не знал об этом поступке спутницы.

Балерина Анастасия Волочкова в начале года угодила в скандал. Возвращаясь с Мальдив в Москву, на борту самолета она отказалась надевать защитную маску, оскорбила бортпроводников. Но этим ее поведение не ограничилось. В Сети на днях появилось видео, на котором звезда уже в аэропорту оголяется перед полицейскими, которые прибыли на вызов персонала.

Вместе с балериной летел тогдашний возлюбленный, банщик Сергей Кузнецов. Мужчина, оказывается, даже не знал о поступке своей подруги – в тот момент он куда-то отлучился. И когда ему показали видео, он оторопел.

«Наверное, когда меня не было, это и случилось. Она мне об этом не говорила. Это ужасно, конечно, стыдно мне за нее», — цитирует мужчину сайт ФАН.

Сейчас Кузнецов и Волочкова уже не вместе. Они расстались практически сразу по прилете с Мальдив.

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