«Она находится в опасности»: беременная Тодоренко высказалась о своей матери, находящейся на Украине

С начала спецоперации России по защите Донбасса многие звезды осудили действия отечественных властей. И многие поклонники заклеймили их за это, стали отказываться посещать их концерты, а рекламодатели – разрывать контракты.

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Видя это, телеведущая Регина Тодоренко, которая родом из Одессы, старается быть крайне осторожной в высказываниях. Она сейчас ждет второго ребенка, но признается, что ей не до спокойствия – ее родители находятся на Украине. В день рождения свекрови звезда высказалась о своей маме.

«Моя мамуля по-прежнему далеко, она находится в опасности. Но каким-то чудом ей удается сохранять искрометное одесское чувство юмора и вселять в меня надежду о том, что совсем скоро все будет хорошо. А я так хочу ей помочь…. Жаль, что в этом мире не все зависит от моей позиции и моих действий…», — написала звезда в «Телеграм».

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