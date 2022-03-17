Вечер в театре: Алина Загитова в маленьком платье-поло щегольнула длинными ногами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова минувший вечер провела культурно. Спортсменка отправилась вместе с младшей сестрой Сабиной на балет.

Для выхода в свет фигуристка нарядилась в маленькое красное платье фасона поло, которое подчеркнуло стройные ноги спортсменки, а в качестве аксессуара выбрала сумку-седло Dior.

От постановки Загитова осталась в восторге. Девушка смотрела «Баядерку» в Кремлевском дворце и призналась, что очарована грацией балерин, музыкой и костюмами.

«У меня появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – это именно то, что помогает мне перезагрузиться, оно как глоток свежего воздуха!», — написала в микроблоге спортсменка.

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