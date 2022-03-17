Поднял на руки и бросил в постель: Валя Карнавал порезвилась с Сашей Стоуном в спальне

20-летняя Валя Карнавал, похоже, действительно, вместе. О том, что у нее роман с блогером Сашей Стоуном, заговорили после выхода в эфир выпуска шоу «Звезды в Африке», где они очень трогательно ворковали и обнимались, а Стоун откровенничал о своих чувствах.

Карнавал в подтверждение слухов о романе поделилась видеокадрами из спальни. Они с Сашей Стоуном решили снять ролик, в какой-то момент блогер поднял девушку на руки и покружил, а затем бросил в кровать и прыгнул к ней сам.

Веселье и непринужденность, с которой блогеры вместе провели время, явно свидетельствуют о взаимной симпатии в паре. Кто знает, возможно, Карнавал, наконец, обрела свое счастье после разрыва с Егором Кридом.

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