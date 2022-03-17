Вот так ходит по квартире: Каролина Севастьянова в одном белье показалась перед зеркалом

26-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова решила вести блог в «Телеграм», куда довольно быстро перебралась и обосновалась после блокировки запрещенной в стране зарубежной соцсети.

Гимнастка решила больше рассказывать о себе и уже поведала об уходе за своими роскошными волосами. Новой пикантной фотографией красотка Севастьянова решила проанонсировать следующую тему – на очереди рассекречивание ухода за телом.

При этом Севастьянова позировала себе в одном белье. Красотка в белоснежном кружевном комплекте запечатлелась вполоборота так, чтобы не будоражить сильно свою аудиторию. Однако все подписчики все равно смогли оценить ее фигуру и рельефы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!