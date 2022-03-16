Декорации нового фильма «Белоснежка» сгорели во время пожара в студии Pinewood

О пострадавших не сообщается.

15 марта на территории британской киностудии Pinewood произошел страшный пожар. Сгорело множество деревянных декораций – там как раз снимали новый игровой фильм Disney «Белоснежка».

Издание The Sun опубликовало кадры, как полыхает соломенная избушка, в которой, по всей видимости, жили семь гномов. Всех сотрудников успели эвакуировать, тушить пламя приехали восемь пожарных расчетов. Очевидцы сообщили, что возгорание началось внезапно, и огонь распространился очень быстро.

Кстати, эта студия, на которой снимали фильмы бондианы, уже не раз горела. Самые крупные пожары произошли в 1984 и 2006 годах.

Добавим, что выход новой «Белоснежки» намечен на 2023 год. Галь Гадот играет в ней Злую Королеву, а роль главной героини досталась 20-летней Рэйчел Зеглер, которая имеет колумбийские корни и, соответственно, смуглую кожу, что довольно странно для такого персонажа как Белоснежка.

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