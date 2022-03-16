«Правды не так много»: Леонид Якубович рассказал о судьбе шоу «Поле чудес»

Артист вот уже более 30 лет является бессменным ведущим капитал-шоу. Недавно появились слухи о закрытии проекта.

В связи с ситуацией на Украине ряд развлекательных передач убрали из эфира. Перестали показывать «Вечерний Ургант», но представители Первого канала отметили, что это временно.

Не выходит в эфир и «Модный приговор». Ведущий Александр Васильев пояснил, что теперь снимать передачу будет сложнее, но она продолжит существовать. А на днях появились слухи, что знаменитое капитал-шоу «Поле чудес» закроют.

В качестве возможной причины называли то, что у проекта отозвали лицензию. Как многие знают, шоу является аналогом американской передачи «Wheel Of Fortune». Однако бессменный ведущий шоу Леонид Якубович внес ясность в ситуацию.

«Лицензия передана в управление вновь созданной телекомпании „Поле ТВ“. Вот эта компания теперь и производит „Поле Чудес“, ничего не изменилось», — пояснил он.

Также телеведущий признался, что за продолжительное время существования передачи, не раз ходили слухи о ее закрытии.

«Правды не так много. Пять лет назад писали, что я умер. Дату сообщали и место захоронения», — цитирует его Woman.ru.

Но добавим, что Якубович доволен своей работой и утверждал ранее, что у него большая зарплата, которой ему хватает, чтобы содержать всю свою семью и своего сына. телеведущий также очень требователен к своим работникам. В коллективе он не терпит лентяев и неумех. Леонид Аркадьевич увольняет тех, кто с обязанностями не справляется.

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