«У нас дома»: уехавший в Израиль Максим Галкин поделился архивным кадром из замка в деревне Грязь

Телеведущий Максим Галкин дал понять, что скучает по своему особняку в Подмосковье.

Популярный шоумен и пародист Максим Галкин теперь редко выходит на связь со своими поклонниками.

Сейчас вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми-близнецами Гарри и Лизой Максим Галкин находится в Израиле.

Звездное семейство живет в особняке в Кесарии — городе, раскинувшемся на побережье Средиземного моря.

Судя по всему, Максим Галкин скучает по своему роскошному замку в деревне Грязь. В своем телеграм-канале телеведущий поделился архивным снимком, который был сделан в замке много лет назад.

больше по теме Сбежавший в Израиль Максим Галкин лишился всех рекламных контрактов Известный шоумен Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми находится в Кесарии.

В тот день Максим Галкин и Алла Пугачева принимали у себя в гостях Евгения Евтушенко и Михаила Задорнова с их вторыми половинками. Дело было летом. На снимке все легко одеты и позируют на ступенях, спускающихся амфитеатром, на смотровой площадке замка.

«Евгений Евтушенко, Михаил Задорнов с женами у нас дома 11 лет назад», — подписал кадр Максим Галкин.

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