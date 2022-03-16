«На фоне полей»: Галкин опубликовал редкое фото Евтушенко, позирующего на третьем этаже его замка

Максим Галкин является популярным юмористом. Он уже 20 лет счастлив с Аллой Пугачевой. Влюбленные воспитывают восьмилетних двойняшек Лизу и Гарри. Малыши ходят в престижную гимназию, а дома их всегда ждет мама.

Галкин построил замок в деревне Грязь, где продумал все до мелочей. Однако недавно звездная семья уехала в Израиль. Примечательно, что это первая поездка Примадонны в отпуск за два года.

В обществе появились слухи об эмиграции звездной пары. Галкин лишился рекламных контрактов и отменил гастроли. Однако Алла Борисовна заявила, что просто уехала на каникулы с родными.

Иногда они выходят на связь. Ностальгия настигла юмориста, поэтому он поделился архивными кадрами. Максим выложил сначала фото, на котором позировал в своем саду в амфитеатре с Евгением Евтушенко и Михаилом Задорновым, которые были у него в гостях с женами. Кадр был сделан 11 лет назад.

«Тогда, помнится, я сделал одну замечательную фотографию Евтушенко у нас на третьем этаже на фоне полей. Такой получился профиль русского классика на фоне России. Сейчас найду», — заявил Галкин.

Он выложил кадр, на котором артист позирует в замке с видом на бескрайние поля, где так любит гулять Пугачева с детьми летом. Поклонники восхитились редкими фото. Многие отметили, что у Пугачевой с мужем были прекрасные друзья. Напомним, что Поэт Евтушенко умер в 2017 году, как и писатель Задорнов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале