«Сам уезжай от сюда! Дима дома»: Нагиев в дубленке вышел на прогулку и дал отпор хейтерам

Дмитрий Нагиев является одним из самых известных актеров и телеведущих. Его прославило шоу «Окна», а потом он снялся в таких картинах, как «Кухня», «Физрук», «Елки новые» и не только.

Еще недавно Дмитрий ездил на съемки шоу «Голос. Дети», а потом стала редко появляться на публике и даже попрощался с подписчиками с популярной сети, которую на днях заблокировали в России.

Как и многие другие артисты, Нагиев столкнулся с волной хейта. 16 марта он вышел на связь с поклонниками. Телеведущий запечатлел себя на видео во время вечернего променада по поселку, в котором живет. актер предстала в дубленке, свитере и шапке. Он дал отпор злопыхателям и развеял слухи о своей эмиграции.

«Для тех, кто спрашивает: где я? Здесь я! Тем кто говорит: уезжай отсюда! Сам уезжай от сюда! Дима дома», — сказал Нагиев.

Поклонники были рады тому, что он вышел на связь. Многие остались в восторге от его фирменной манеры говорить. «Батя на месте!», «В гостях хорошо, а дома всегда лучше!», «Ну круто сказал», «Достоин уважения», «Дима спасибо, что дома», «Всегда вас уважал, и в этот раз убедился», — прокомментировали видео подписчики. Напомним, что за последние недели уехали из России многие звезды: Алла Пугачева и Максим Галкин, Ксения Собчак и ряд других известных персон.

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