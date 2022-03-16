«Он такой сладкий»: Алена Рапунцель умилила кадром с новорожденным сыном

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в минувший понедельник, 14 марта, во второй раз стала мамой.

У ее сына Богдана от отношений с Ильей Яббаровым появился младший брат.

Имени новорожденного малыша Алена Рапунцель не раскрывает. Зато она часто делится в соцсети кадрами из клиники, на которых засвечивает маленького наследника.

Правда, личико малыша Алена Рапунцель пока прячет.

В микроблоге она показала трогательное фото — она держит крошечную руку сына в своей руке, а малыш крепко обхватил маму за большой палец своими пальчиками.

«Я так хочу вам его показать. Он такой сладкий. Похож на папу и на Бодю, когда родился. Бутузик», — призналась Алена Рапунцель.

Напомним, накануне родов Алена Рапунцель помирилась с мужем Ильей Семиным. Счастливый отец присутствовал при появлении его наследника на свет.

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