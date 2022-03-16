«Совершенно обалдел от девушки в кепке»: Жулин вспомнил, как попал под очарование Навки

Известный фигурист и тренер Александр Жулин написал книгу, одна из глав которой посвящена его бывшей жене Татьяне Навке.

Пара познакомилась в 1993 году на дискотеке во время чемпионата мира по фигурному катанию в Праге, где Александр Жулин и Майя Усова стали чемпионами.

Увидев на танцполе Татьяну Навку, которая держала внимание всего зала, Жулин обомлел.

«Я совершенно обалдел от девушки в кепке, которая держала внимание всего зала.

Было достаточно темно, и понять, кто это, не представлялось возможным. Я решил пойти на танцпол, чтобы узнать, кто эта дива. Это была Таня Навка», — процитировал свою книгу Александр Жулин в микроблоге.

Он добавил, что Татьяна Навка на льду и в жизни была совершенно другим, скромным, человеком. И такое перевоплощение совершенно его обескуражило.

«И вдруг такое превращение в приму дискотеки, абсолютный слом сознания», — признался Жулин.

Роман Жулина и Навки начался в 1996-м году. В 2000-м пара сыграла свадьбу, а еще через несколько лет развелась.

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