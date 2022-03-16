«Я не уезжала в Дубай»: после предложения бросить звезд за границей, Бузова поспешила оправдаться

Депутат Госдумы Султан Хамзаев недавно возмутился поведением отечественных звезд, на которых равняются обычные россияне. Знаменитости один за другим стали неожиданно улетать «в отпуск», который «случайно» совпал со спецоперацией на Украине.

Политический деятель уверен, что такое поведение сеет панику среди людей и должно быть наказано. Депутат предложил либо оставить их там, куда они улетели, либо лишить их возможности по возвращении зарабатывать в России.

Ольга Бузова как раз в это время пребывала в Арабских Эмиратах, которые многие россияне по простоте своей зовут просто Дубаем. Певица поспешила оправдаться за свой отдых в телеграм-канале.

«Я не уезжала в Дубай. Я уехала в Рас Аль Хайм. Это другой эмират. Это было по приглашению их министерства культуры. Я с удовольствием согласилась, так как я, как минимум, никогда не была в там… Мне понравилось!» — написала Ольга.

И спросила публику, скинуть ли людям «еще фоток» из ОАЭ.

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