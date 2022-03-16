Ксения Собчак резко высказалась по поводу ситуации в России

Ксения Собчак — светская львица, которая родилась, можно сказать, с золотой ложкой во рту. Даже на интервью с психологом Вероникой Степановой журналистка доказывала, что она такая же, как все, и в ее жизни действительно были трудные моменты. Например, после смерти отца ей пришлось уехать в Москву и снять квартиру в самом центре. Правда, на мамины деньги.

Сложившийся кризис из-за ситуации на Украине ее, конечно, задевает. Ксения признается, что сейчас ее поддерживают коллеги, родные и друзья.

«Как мы вообще во всем этом оказались? Сколько себя помню, в жизни постоянно происходила какая-то дичь, но чтобы такое… Первую минуту мозг в шоке и пытается переварить новую информацию, но потом быстро адаптируется и начинает предлагать решения. У меня всегда так, что бы ни случилось», — поделилась переживаниями 40-летняя телеведущая.

Кстати, сейчас Собчак в Израиле. Светская львица одна из первых уехала из страны в так называемый отпуск.

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