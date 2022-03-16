Бородина показала, из-за чего ее разбарабанило по всем фронтам

Меняется ситуация в стране, меняются и наши блогеры. Ксения Бородина совсем недавно могла похвастать подписчиками свыше 18 миллионов в заблокированной соцсети. А теперь пытается начинать свою интернет-жизнь практически с нуля.

И если раньше Ксения Бородина просто показывала людям, как она роскошно живет — где отдыхает, веселится, во что наряжается — сейчас это только вызывает раздражение у публики. Да и знакомой площадки больше нет.

Бородина в стрессовой ситуации поступила вполне по-женски — стала заедать стресс вкусненьким. И уже раздалась по всем фронтам примерно на 2 килограмма. Однако это звезду не остановило, и она продолжила чревоугодничать.

В своем телеграме Ксения показала, чем она полакомилась на сей раз и порадовалась, что на нее не подписан ее тренер, который бы явно не был доволен своей ученицей.

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