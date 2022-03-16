«Скучаю. Очень. Я его реально любила»: Бузова рассказала, как сильно тоскует по Даве

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном уже больше года назад.

В январе 2021 года Ольга Бузова рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном (Давой). Сейчас знаменитость выглядит совершенно беззаботной, но новых отношений заводить пока не собирается.

Как выяснилось, у этого есть свои причины — Ольга все еще тоскует по своему бывшему. Об этом она рассказала подписчикам в своем телеграме. Однако простить бойфренда Бузова тоже не может — слишком велика обида на него.

«Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… И это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви… Я его реально любила», — призналась Ольга Бузова.

Напомним, пара начала встречаться в августе 2019 года. Во время расставания певица обвинила бывшего партнера в жестоком обращении с ней.

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