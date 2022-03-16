«Сидит в теплой уютной квартире где-то в «Дубае»: Бузова заявила, что Барских «съехал с катушек»

Телеведущая осудила украинского исполнителя, который не вернул деньги поклонникам за концерты и уехал из своей страны.

Вот уже несколько недель среди звезд шоу-бизнеса не прекращается конфликт. Из-за специальной операции на Украине, которую проводит Россия, некоторые певцы стали выражать негатив.

Так, Настя Каменских, Потап и другие известные исполнители больше не хотят выступать для российских поклонников. Музыкальные телеканалы отказались от сотрудничества с ними. Но больше всего внимания к себе привлек Макс Барских.

Он назвал Россию дырявой и с критикой и осуждением высказался о россиянах. Ему ответил Тимати, а следом и Яна Рудковская. Они напомнили Барских, как он зарабатывал деньги на концертах и корпоративах.

После этого исполнитель не промолчал и высказался о каждом из них, включая Ольгу Бузову, осудив ее за то, что артистка поехала отдыхать в Дубай. Блондинка молчать не стала и в резкой форме осадила певца.

«Макс Барских в своем заявлении затронул меня… Конструктива мало, один лишь хейт. Походу, он совсем съехал с катушек. Что не сделаешь ради пиара. Причем страшного пиара на своих же соотечественниках. Все его высказывания основываются, как вы обратили внимание, только на нескольких топовых артистах. Другие ему не интересны. Ну это и понятно», — написала Ольга. «Максим сидит в теплой уютной квартире где-то в „Дубае“ и рассказывает, как ему жить плохо и какая Россия плохая страна. Но! Максим, хочется заметить важный факт. Все ваши песни, клипы и постановки оплачены именно российским зрителем, которого вы кинули, не вернув деньги за концерты!! И ваша возможность находится сейчас не в Украине — это тоже благодаря тому, что зритель моей страны дал вам эту возможность. Поэтому вы там спокойно сидите и провоцируете людей на разжигаете ненависти!» — добавила она.

Также телеведущая напомнила, что большинство украинских исполнителей спокойно выступали в России в последние годы, а вот российским певцам не позволяли ездить на Украину, внося в черные списки. Бузова подчеркнула, что к украинским артистам все были всегда настроены, напротив, позитивно.

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