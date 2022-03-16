«Он завалил квартиру цветами»: Лолита рассталась со своим бойфрендом

58-летняя Лолита Милявская после развода с пятым мужем, Дмитрием Ивановым, в 2020 году стала более трезво относиться к отношениям с мужчинами. Певица не поставила на них крест, но и старается не впадать в романтизм с головой.

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Когда у нее появился бойфренд, артистка не стала пиарить его имя публике и не скрывала, что больше не собирается ни за кого выходить замуж. Теперь же стало известно, что Лолита и вовсе рассталась с ним.

Произошло это после того, как артистка переболела коронавирусом и прожила некоторое время в самоизоляции. В этот момент ее возлюбленный как мог поддерживал звезду, однако это все равно не смогло сохранить чувств певицы.

«Тот человек, с кем у меня тогда были отношения (мы расстались некоторое время назад), — завалил всю квартиру цветами и продуктами», — рассказала Лолита Милявская 7days.ru.

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