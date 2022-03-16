Умер актер из «Гоголя» и «Эпидемии» Евгений Сытый

16 марта умер актер Евгений Сытый (настоящая фамилия Костюков). Ему было 52 года. О смерти коллеги в социальных сетях сообщили несколько артистов.

Мужчина начал актерскую карьеру в 90-х, в театре «Ложа», организованном Евгением Гришковцом. Тогда же он и придумал себе звучный псевдоним. В 2016 году Сытый стал постоянным членом труппы МХТ имени Чехова.

В кино он проявился себя как в драматических картинах — «Жить» (2011), «Долгая счастливая жизнь» (2012), «Аритмия» (2017), — так и в комедийных сериалах — «Озабоченные, или Любовь зла» (2015), «Пушкин» (2016), «Вы все меня бесите» (2017). Также снялся в популярных проектах «Гоголь», «Эпидемия» и «На острие». Работал на съемках до самой смерти.

У Евгения Сытого стались двое сыновей.

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