«Первой получила верификацию в телеграме»: в каких социальных сетях теперь будет Бузова

У Ольги Бузовой в заблокированной западной площадке было свыше 23 миллионов подписчиков.

Ольга Бузова с болью попрощалась со своими подписчиками в заблокированной Роскомнадзором западной социальной сети. Певица даже расплакалась перед камерой, не сдержав эмоций, — все-таки свыше 23 миллионов подписчиков!

Тем не менее продолжать работу надо. Как рассказал PR-директор Ольги Бузовой Антон Богословский, звезда пока делает ставку на две интернет-площадки — «Телеграм» и «ВКонтакте».

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Кроме того, заблокированная сеть Ольги продолжает работать для других государств тоже.

«Она первой получила верификацию («галочку») в «Телеграме». И у нее одна из самых больших групп во «ВКонтакте», где более 1,5 млн подписчиков. Эти соцсети она ведет исключительно сама, и пока ей хватает», — прокомментировал Антон Богословский Teleprogramma.pro.

Пока регистрацию на «Япи» (российский аналог «ТикТок») и в «Россграме» (вместо заблокированной западной площадки) Богословский с Бузовой не обсуждал.

Зато мимо «Россграма» не смог пройти Максим Галкин, внезапно появившийся в Сети.

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