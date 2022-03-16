«Доброе утро вам от жиробаса»: Бородина показала свою фигуру на фоне слухов о беременности

Телеведущая предстала в нижнем белье. Она отметила, что уже набрал вес.

Ксения Бородина уже длительное время работает на телевидении. Она знает, что всегда находится в центре внимания. Примечательно, что сама телеведущая старается не рассказывать подробности о личной жизни.

В прошлом году она развелась с Курбаном Омаровым. После этого Ксения стала чаще веселиться с подругами. Несколько раз ее видели в компании мужчины, но на вопросы о новом романе она предпочитала молчать.

А вот недавно Ксению заметили в знаменитом роддоме, где многие звезды рожали наследников. После этого появились слухи, что телеведущая беременна. Она также несколько раз отметилась в нарядах свободного кроя.

Но утром 16 марта Бородина решила запечатлеть себя в нижнем белье. Она покрасовалась в домашних трениках и лифе. Звезда блеснула пышным декольте и показала плоский живот.

«Ребят, доброе утро вам от жиробаса», — заявила она.

Ранее Ксения уже обмолвилась, что поправилась на два килограмма. Но чтобы окончательно развеять все подозрения в интересном положении, она отправилась на тренировку. Телеведущая делала упражнения на пресс. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Они не ожидали, что она в такой форме. Многие отметили, что ее фигуре можно позавидовать. На этот раз уже никто не заподозрил ее в беременности.

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