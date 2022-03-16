«Рядом все близкие»: дочь Заворотнюк подготовилась к самому страшному

Актриса Анастасия Заворотнюк вот уже несколько лет мужественно борется с онкологией. Ее родственники вначале пытались скрыть этот факт от общественности, а когда это стало уже невозможным, признались: да, любимица публики тяжело больна, и они стараются окружить ее вниманием в тяжелый час.
В каком состоянии сейчас Анастасия Заворотник, доподлинно неизвестно — ее родственники старательно уклоняются от ответа.
«Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то, чтобы трубить об этом в подробностях на всю страну», — говорила в личном блоге ее дочь Анна.
Сейчас наследница артистки призналась, что переживает очень тревожный период своей жизни.
«Стараюсь держать себя в руках. Готовлю себя к страшному и неизведанному будущему. Рядом все близкие, и это главное», — призналась дочь Заворотнюк.
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