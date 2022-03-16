Один человек в разных соцсетях: сравниваем два фото одной и той же Бузовой

Блокировка на территории РФ популярной западной социальной сети обнажила натуральные лица российских звезд. Ведь теперь им приходится работать в «Телеграм», где нет фильтров и специальных масок.
Конечно, можно постить обработанные фотографии и видео, но вот в «кружочках» телеграма, аналогах сторис, вся правда вырывается наружу.
Сейчас в Сети бурно обсуждают внешность Ольги Бузовой, которая частенько баловалась фильтрами в заблокированной сети.
А какая Ольга нравится вам больше – натуральная или «улучшенная»?
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