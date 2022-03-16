Один человек в разных соцсетях: сравниваем два фото одной и той же Бузовой

Ольга Бузова вынуждена развивать свой «Телеграм» после блокировки популярной сети в России.

Блокировка на территории РФ популярной западной социальной сети обнажила натуральные лица российских звезд. Ведь теперь им приходится работать в «Телеграм», где нет фильтров и специальных масок.

Конечно, можно постить обработанные фотографии и видео, но вот в «кружочках» телеграма, аналогах сторис, вся правда вырывается наружу.

Сейчас в Сети бурно обсуждают внешность Ольги Бузовой, которая частенько баловалась фильтрами в заблокированной сети.

А какая Ольга нравится вам больше – натуральная или «улучшенная»?

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