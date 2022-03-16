«И сейчас боль потери постоянно отдается…»: Долина вспомнила о покойной Началовой в поминальный день

Певица ушла из жизни 16 марта 2019 года. Ей было всего 38 лет.

Лариса Долина до сих пор скорбит и тяжело переживает смерть Юлии Началовой. Певица скончалась 16 марта 2019 года. Ей было всего 38 лет. Это событие, как говорит Лариса Александровна, буквально парализовало всех близких ныне покойной певицы. Они до последнего верили, что находящаяся в больнице под постоянным присмотром врачей Юлия сможет поправиться. Но чуда так и не произошло!

У певицы осталась единственная дочка Верочка. Она живет вместе с бабушкой и дедушкой, но часто видится с отцом-футболистом Евгением Алдониным и его семьей.

Говоря о ныне покойной артистке, Долина призналась, что та боль утраты никуда не делась. Ей по-прежнему тяжело и горько.

«Сегодня ровно три года, как нет нашей Юляши… Время бежит, а у меня в памяти до сих пор этот страшный день… Нас буквально парализовала эта новость тогда… Ни разумом, ни сердцем — это невозможно было осознать… И сейчас боль потери постоянно отдается… нет ни дня, чтобы мы не вспоминали Юлю. Она всегда в наших сердцах. Покойся с миром, родная наша» — такие трогательные строчки в своем Telegram-канале оставила Лариса Долина.

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