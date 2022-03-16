Федункив о прошлых отношениях: «Тащила все на себе и думала, что это норма»

Личная жизнь актрисы Марины Федункив не всегда была идеальной. Ранее звезда долго состояла в отношениях с мужчиной по имени Сергей, который постоянно пил. Звезда «Реальных пацанов» старалась вылечить избранника, но, несмотря на все усилия, не преуспела в этом.

«Многое зависит от мужчины, который рядом. Если он заботится о своей женщине, берет на себя решение важных вопросов, приходит на помощь и не дает усомниться, что с ним ты как за каменной стеной, то женщина позволяет себе быть слабой. Я многие годы была этого лишена. Тащила все на себе и думала, что это норма. «Главное — мужчина рядом, а все остальное я решить смогу сама» — это в корне неверный подход», — призналась Федункив Teleprogramma.pro.

Марина также подчеркнула, что рядом с нынешним мужем Стефано она может быть слабой, ранимой, менее самостоятельной.

Поначалу артистка не верила словам Маджи о любви и даже представить не могла, что пойдет с ним в загс. Теперь же Федункив, по ее признанию, чувствует себя очень счастливой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.