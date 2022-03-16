«Я не завершил карьеру»: Ягр объявил о намерении вернуться в НХЛ и превзойти результат Овечкина

Чешский нападающий Яромир Ягр, которому в феврале этого года исполнилось 50 лет, в видеообращении, распространенном пресс-службой НХЛ, заявил, что может вернуться на лед, чтобы отобрать рекорд у 36-летнего Александра Овечкина.

Муж модели Анастасии Шубской забил минувшей ночью 767-ю шайбу в НХЛ и вышел на чистое третье место среди снайперов всех времен. Он обогнал как раз Яромира Ягра.

«Алекс, «Великая восьмерка», поздравляю, теперь ты стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ. Но продолжай забивать, потому что, как ты знаешь, я еще не завершил карьеру, и есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну преследовать тебя». Яромир Ягр

больше по теме Впереди только канадцы Гретцки и Хоу: Овечкин побил европейский рекорд по голам в НХЛ Российский хоккеист забил в Северной Америке в регулярных чемпионатах за свою карьеру уже 767 шайб.

Напомним, что НХЛ не стал изгонять из сильнейшей хоккейной лиги россиян. Боссы американской лиги прекрасно понимают: если россияне уедут, то зрелищность будет уже не такой, как сейчас, и многие спонсоры просто отвернутся.

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