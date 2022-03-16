«Не потерять, а наоборот, приобрести»: доктор Курпатов едет в Россию после жизни в Греции

Доктор Андрей Курпатов сообщил своим верным почитателям о том, что он возвращается в Россию. Примечательно, что больше полугода психотерапевт жил за границей. И вот теперь Курпатов собирается оставить Грецию и оказывается, что не просто так. У телеведущего грандиозные планы и новые проекты: он планирует записать мини-курс для бизнесменов.

«Дорогие друзья, что-то меня все потеряли. Но со мной все нормально. Еду на перекладных в Россию, скоро буду. Не могу не быть, потому что уже завтра у меня эфир. У меня большие планы. Плюс завтра мы еще записываем мини-курс для бизнесменов, потому что сейчас есть целый набор таких важных вещей, которые нужно сделать, чтобы в сложившейся ситуации не потерять, а наоборот, только приобрести. Вот такие планы», — приводит «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» слова Андрея Курпатова.

Кстати, недавно в Москву вернулся комик Сергей Светлаков, пошутив о том, что в отличие от других селебрити он не уезжает, а наоборот, возвращается.

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