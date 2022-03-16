«Жирная ты нам нравилась больше!»: поклонники просят похудевшую Боню поправиться

Ведущая Настя Ивлеева пожаловалась своим подписчикам, что стремительно поправляется, виновато в этом собственное обжорство. Заедая стресс, блогер теперь боится вставать на весы.

А вот Ксения Бородина смело посмотрела на табло и увидела на нем лишние два килограмма. Звезда тоже призналась, что у нее повышенный аппетит из-за нервозной обстановки.

Виктория Боня на сложную атмосферу отреагировала совершенно вражески по отношению к женскому полу: сильно похудела, да еще и пожаловалась поклонникам, что не может поправиться.

«Умоляю, поделитесь рецептом, от которого можно быстро поправиться и долго не худеть!» — взмолилась Боня.

«Жирная ты нам нравилась больше!», «Она издевается!», «Ненавижу ее», «Приезжай на Кубань, неделю у моей бабули погостишь, никогда больше не похудеешь!», «Предлагаю отпуск по обмену. Я у тебя мучаюсь в Монако, а ты у меня на мамулиных пельмешках откармливаешься», — откликнулось поклонники.

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