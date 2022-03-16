Где Марина Федункив живет с итальянским мужем сейчас

Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив вышла замуж прошлым летом. Избранником артистки стал итальянец Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет.

Артистка признается, что сейчас она — счастлива. Муж балует ее подарками, а также блюдами итальянской кухни.

«Сейчас мы живем и в Москве, и за городом — для нас это идеальное решение, так как у обоих графики напряженные. Часто устаем от городской суеты, нужно восстановить силы и отвлечься», — заявила Федункив Teleprogramma.pro.

У супругов домик под Троицком. Это в нескольких километрах от Москвы.

«Он не близко от Москвы и не похож на дворец, зато именно такой, о котором я всегда мечтала», — добавила Марина.

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