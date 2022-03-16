Раскрыл местонахождение! Данилко дознался, куда именно Галкин увез Аллу с детьми

Сама Примадонна, когда выходила на связь с поклонниками, оставила в секрете, в какую страну она уехала с мужем.

Алла Пугачева после слухов о том, что они с Максимом сняли шикарную трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария, вышла на связь с поклонниками, прокомментировав домыслы прессы об эмиграции.

Так, Примадонна дала понять, что уехала за границу с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой — на каникулы, чтобы отдохнуть в живописном местечке и немного подлечиться. Однако задерживаться в другой стране певица, кажется, не собирается. Алла Борисовна подметила, что обязательно вернется назад, на родину.

Вот только говорить о том, куда именно она с мужем и детьми уехала из России, певица не стала. Эту тайну раскрыл Андрей Данилко, который успел вывести на разговор Максима Галкина. Украинский певец рассказал журналистам, где именно отдыхает Пугачева. Оказывается, они с Максимом и правда уехали в Израиль.

«Разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали (отпуск. — Прим. ред.), тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нету…» — приводит News.ru слова Андрея Данилко.

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