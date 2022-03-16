«Вы что-нибудь слышали об отпусках в конце февраля?»: Соловьев раскритиковал уехавших звезд

Как отметил телеведущий, селебрити ждут за границей, чем все закончится.

Телеведущий Владимир Соловьев в своей передаче «Соловьев Live» раскритиковал звезд, уехавших за границу. По его мнению, селебрити лукавят, когда говорят, что отправились на лечение, и обещая скоро вернуться.

«Посмотрите, какое количество этих самых вдруг оказалось «в отпусках». Скажите, вы что-нибудь слышали об отпусках с конца февраля?» Владимир Соловьев

Как заметил Владимир Соловьев, звезды срочно уехали за границу, да там и остались. По его мнению, эти люди жалки сами по себе. Они просто ждут, чем все закончится.

Напомним, что за рубеж уехали сразу несколько звезд российского шоу-бизнеса. В их числе Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак и некоторые другие.

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