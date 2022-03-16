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Марина Федункив рассказала, как на самом деле ее итальянский муж относится к России

У мужчины, по ее словам, отличное чувство юмора.

Марина Федункив рассказала, как на самом деле ее итальянский муж относится к России
Марина Федункив с мужем-итальянцем Стефано Маджи. Фото: личный архив

Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив прошлым летом вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Актриса уверена, что ей очень повезло с супругом. Иногда артистка может быть слишком эмоциональной, но муж продолжает ее терпеть.

«Иногда мне кажется, что мой муж куда больше русский, чем я сама. Стефано обожает Россию, за годы жизни в стране он стал здесь своим — таким «русским итальянцем». Многие вещи, связанные с нашим менталитетом, он очень тонко чувствует», — заявила Федункив Teleprogramma.pro.

По словам Марины, у супруга от природы отличное чувство юмора, и на русском языке он уже умеет шутить отменно.

Свадьба Марины Федункив и итальянского бизнесмена Стефано Маджи вызвала неоднозначную реакцию у поклонников. Пока одни радовались за артистку, которая обрела долгожданное счастье, другие подозревали ее избранника в корысти. Сама же звезда не устает подчеркивать, насколько идеальны ее нынешние отношения.

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