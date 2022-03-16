Бузова «пробила дно» дубайского пляжа, пытаясь набрать подписчиков

Накануне Ольга Бузова закатила истерику в личном блоге, печалясь о блокировке площадки.

Рыдания Ольги Бузовой по поводу закрытия западной социальной сети в России стали настоящим мемом. Кто только не посмеялся над страданиями звезды, которая потеряла более 23 миллионов фолловеров.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров сказал, что ему смешно наблюдать за подобными слезами. «Господи, такой кошмар… Фу», — сказал о рыдающих звездах композитор Макс Фадеев.

Ольга Бузова теперь пытается набрать подписчиков в «Телеграме», устраивая для них розыгрыши призов и щеголяя на камеру в бикини.

В разгар событий на Украине звезда отправилась в Арабские Эмираты, откуда «радует» пляжным контентом публику. На последних кадрах звезда в стрингах окунается в Персидский залив, услаждая умы фолловеров фирменным юмором:

«Когда чувствуешь, что дно под тобой».

Как считаете, Ольга Бузова пробила дно или пока на пути к этому?

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.