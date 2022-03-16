Контент, которого мы достойны: Сябитова показала фекалии возле своего загородного дома

Ведущая решила продемонстрировать, как она трудится в своем имении.

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова — дама хозяйственная и основательная. Это видно из выпусков, в которых она всегда старательно выспрашивает у женихов и невест об их имуществе и деньгах.

Любит звезда поговорить и том, чего достигла сама. Телесваха не скрывает, что обеспечена и имеет большой дом полную чашу. При этом садить свой огород предпочитает сама, ей так нравится.

Как оказалось, Роза Сябитова занимается и другими хозяйскими делами на своем приусадебном участке — расчищает фекалии, оставленные ее собаками. Этим контентом, которого, видимо, мы достойны, она решила поделиться в своем телеграме.

«Вы не смущайтесь, что я вам это показываю, у тех, у кого есть животные, это привычное дело!» — попросила Роза Сябитова.

Вы не смутились?

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.