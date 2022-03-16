Недвижимость в Париже, домик в Тоскане: где может переждать непростые времена Кончаловский с женой

У режиссера и его ненаглядной есть французские паспорта.

Режиссер Андрей Кончаловский и его жена актриса Юлия Высоцкая достаточно давно получили французские паспорта. Причем они этого никогда и не скрывали.

Сейчас, когда пришли непростые времена, звезды вполне могли покинуть Россию. У них есть недвижимость в Париже, а также небольшой домик в Тоскане. Это недалеко от итальянской Флоренции.

Ранее Андрей Кончаловский говорил, что о домике в Тоскане они с женой мечтали несколько лет, пока не нашли подходящий вариант. В Италии почти всегда тепло и красиво, о чем они всегда и мечтали.

больше по теме Кончаловский назвал жанр киноискусства, в котором лучше всего может проявить себя его сын Знаменитый режиссер поздравил Егора Кончаловского с 56-летием.

Кстати, в свое время ремонт в доме им вышел в копеечку. Они переделали все ляпы предыдущих владельцев. Зато теперь у них есть даже гостевой домик, сад и свои виноградники, сообщает МК.ru.

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