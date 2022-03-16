«Я разговаривал с Максимом! Пока особой работы нету»: Данилко вывел на диалог покинувшего Россию с Аллой Галкина

Андрей Данилко, он же Верка Сердючка (сценический псевдоним артиста. — Прим. ред.) вышел на связь с журналистами, рассказав о том, что ему удалось лично переговорить с шоуменом Максимом Галкиным. Украинский певец подтвердил, что телеведущий с Аллой Пугачевой действительно покинули Россию. Данилко также уточнил, что звездное семейство обосновалось в Израиле. Ранее ходили слухи, что Примадонна сняла трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городе Кесария.

По словам артиста, ему удалось вывести Максима на разговор, а тот в свою очередь признался, что в Израиле они планировали провести отпуск. Ну и пока, как сам же уточнил шоумен, за границей особых дел и выступлений у него нет. Похоже, что Галкин сидит без дела.

«Я разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали (отпуск. — Прим. ред.), тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нету…» — приводит News.ru слова Андрея Данилко.

Ранее «Золотой голос России» Николай Баской прокомментировал поведение «переобувшихся» в воздухе Андрея Данилко и Макса Барских. Певец подметил, что когда-то эти артисты охотно выступали в нашей стране и зарабатывали неплохие гонорары, а сейчас оказались вдруг всем недовольны.

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